«Тампа-Бэй» обыграла «Айлендерс», одержав третью победу в серии

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся четвёртый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой команды из Тампы со счётом 4:1.



«Островитяне» открыли счёт на 32-й минуте матча — отличился Брок НЕльсон. Однако, уже через 15 секунд игрового времени «Тампа-Бэй» сравняла счёт — «Лайтнинг» во втором периоде ударно провели отрезок после пропущенной шайбы и сумели дважды огорчить российского голкипера «островитян» Семёна Варламова. Сначала отличился Блейк Коулман, а затем — Ондржей Палат.



На 44-й минуте встречи отличился Брейден Пойнт, а точку в матче поставил Патрик Марун, забросивший шайбу в пустые ворота за две минуты и 25 секунд до конца встречи.



Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Тампы».