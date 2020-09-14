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«Тампа-Бэй» обыграла «Айлендерс», одержав третью победу в серии

«Тампа-Бэй» обыграла «Айлендерс», одержав третью победу в серии
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся четвёртый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой команды из Тампы со счётом 4:1.

«Островитяне» открыли счёт на 32-й минуте матча — отличился Брок НЕльсон. Однако, уже через 15 секунд игрового времени «Тампа-Бэй» сравняла счёт — «Лайтнинг» во втором периоде ударно провели отрезок после пропущенной шайбы и сумели дважды огорчить российского голкипера «островитян» Семёна Варламова. Сначала отличился Блейк Коулман, а затем — Ондржей Палат.

На 44-й минуте встречи отличился Брейден Пойнт, а точку в матче поставил Патрик Марун, забросивший шайбу в пустые ворота за две минуты и 25 секунд до конца встречи.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Тампы».

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
13 сентября 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нельсон (Бейли) – 31:27' (5x5)   1:1 Коулман (Гурд, Василевский) – 31:42' (5x5)   1:2 Палат (Кучеров, Пойнт) – 31:54' (5x5)   1:3 Пойнт (Палат, Кучеров) – 43:33' (5x5)   1:4 Марун (Гурд, Пакетт) – 57:35' (en)
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