Нельсон — о двух пропущенных за 12 секунд голах: ответ соперника оказался лучше, чем наш

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон поделился мнением о поражении в четвёртом матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Когда забиваешь гол, нельзя давать сопернику прийти в себя. Наоборот, нужно попытаться провести ещё несколько хороших смен и забить ещё. Но ответ соперника на эту ситуацию оказался лучше, чем наш. Удержи мы счёт 1:0 ещё несколько минут — и была бы совершенно другая игра.
Мы не можем изменить то, что уже случилось. Но у нас остаётся шанс, и мы будем за него цепляться. Каждый из нас должен хотя бы чуть-чуть прибавить», — цитирует Нельсона пресс-служба НХЛ.
Напомним, что в сегодняшнем матче победу одержала «Тампа». Счёт в середине второго периода открыл форвард «Айлендерс» Нельсон. Спустя 15 секунд «Лайтнинг» сделали счёт равным. Ещё через 12 секунд Ондржей Палат с передач Никиты Кучерова и Брейдена Пойнта вывел «Тампу» вперёд. В третьем периоде по разу отличились Брейден Пойнт и Патрик Марун — 4:1.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится 16 сентября, начало — в 3:00 мск.
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