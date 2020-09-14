Московское «Динамо» обыграло «Амур», это шестое поражение хабаровчан кряду

Московское «Динамо» обыграло «Амур». Матч проходил на «Платинум-Арене» в Хабаровске и завершился со счётом 4:2.
На 8-й минуте встречи хозяева вышли вперёд. Большинство реализовал Александр Горшков с передачи Александра Полунина. В середине второго периода Андрей Миронов сравнял счёт, а через четыре минуты Иван Игумнов с передачи Олега Зайцева вывел гостей вперёд. В конце периода динамовцы, оставшись в меньшинстве, сумели увеличить своё преимущество. Вадим Шипачёв убежал один на один с Мареком Лангхамером и переиграл голкипера. За 50 секунд до конца игрового отрезка Сергей Терещенко с передач Александра Горшкова и Вячеслава Ушенина сократил отставание хабаровчан до минимума. На 56-й минуте Владимир Брюквин сделал счёт 4:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, что ранее «Амур» проиграл все пять встреч стартовавшего сезона. Московское «Динамо» начало сезон с трёх поражений, однако в предыдущей встрече с «Барысом» смогло отыграться с 2:4 и вырвало победу в овертайме.
- 14 сентября 2020
-
15:34
-
15:04
-
14:44
-
14:37
-
14:13
-
14:07
-
13:53
-
13:32
-
13:10
-
12:38
-
12:20
-
11:57
-
11:30
-
11:12
-
10:59
-
10:27
-
09:58
-
09:37
-
09:23
-
08:56
-
08:33
-
07:46
-
06:20
-
05:59
-
05:40
-
00:44
- 13 сентября 2020
-
23:56
-
23:21
-
23:17
-
22:57
-
21:59
-
21:30
-
21:20
-
20:58
-
20:48