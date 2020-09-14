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Московское «Динамо» обыграло «Амур», это шестое поражение хабаровчан кряду

Московское «Динамо» обыграло «Амур», это шестое поражение хабаровчан кряду
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло «Амур». Матч проходил на «Платинум-Арене» в Хабаровске и завершился со счётом 4:2.

На 8-й минуте встречи хозяева вышли вперёд. Большинство реализовал Александр Горшков с передачи Александра Полунина. В середине второго периода Андрей Миронов сравнял счёт, а через четыре минуты Иван Игумнов с передачи Олега Зайцева вывел гостей вперёд. В конце периода динамовцы, оставшись в меньшинстве, сумели увеличить своё преимущество. Вадим Шипачёв убежал один на один с Мареком Лангхамером и переиграл голкипера. За 50 секунд до конца игрового отрезка Сергей Терещенко с передач Александра Горшкова и Вячеслава Ушенина сократил отставание хабаровчан до минимума. На 56-й минуте Владимир Брюквин сделал счёт 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что ранее «Амур» проиграл все пять встреч стартовавшего сезона. Московское «Динамо» начало сезон с трёх поражений, однако в предыдущей встрече с «Барысом» смогло отыграться с 2:4 и вырвало победу в овертайме.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2020, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Горшков (Игнатович, Полунин) – 07:29' (5x4)   1:1 Линдберг – 30:35' (5x5)   1:2 Игумнов (Зайцев) – 34:22' (5x5)   1:3 Шипачёв – 36:09' (4x5)   2:3 Терещенко (Горшков, Ушенин Вячеслав) – 39:10' (5x5)   2:4 Брюквин (Пулккинен, Линдберг) – 55:34' (5x5)
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