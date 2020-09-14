Московское «Динамо» обыграло «Амур», это шестое поражение хабаровчан кряду

Московское «Динамо» обыграло «Амур». Матч проходил на «Платинум-Арене» в Хабаровске и завершился со счётом 4:2.



На 8-й минуте встречи хозяева вышли вперёд. Большинство реализовал Александр Горшков с передачи Александра Полунина. В середине второго периода Андрей Миронов сравнял счёт, а через четыре минуты Иван Игумнов с передачи Олега Зайцева вывел гостей вперёд. В конце периода динамовцы, оставшись в меньшинстве, сумели увеличить своё преимущество. Вадим Шипачёв убежал один на один с Мареком Лангхамером и переиграл голкипера. За 50 секунд до конца игрового отрезка Сергей Терещенко с передач Александра Горшкова и Вячеслава Ушенина сократил отставание хабаровчан до минимума. На 56-й минуте Владимир Брюквин сделал счёт 4:2.

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Напомним, что ранее «Амур» проиграл все пять встреч стартовавшего сезона. Московское «Динамо» начало сезон с трёх поражений, однако в предыдущей встрече с «Барысом» смогло отыграться с 2:4 и вырвало победу в овертайме.