Вадим Шипачёв забил гол в меньшинстве, это его третья шайба в сезоне

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв забил гол в матче с «Амуром», когда бело-голубые играли в меньшинстве.

Форвард подкараулил ошибку нападающего хабаровчан Дениса Голубева, в своей зоне не попавшего по шайбе. Шипачёв быстро среагировал и, подхватив хоккейный снаряд, неотразимо бросил в «девятку».

Это третья шайба форварда в сезоне.

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На данный момент идёт третий период. «Динамо» ведёт в счёте 4:2.

Напомним, что ранее «Амур» проиграл все пять встреч стартовавшего сезона. Московское «Динамо» начало сезон с трёх поражений кряду, однако в предыдущей встрече с «Барысом» смогло отыграться с 2:4 усилиями Шипачёва и вырвало победу в овертайме.