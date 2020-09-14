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Крикунов прокомментировал отсутствие Кагарлицкого в большинстве московского «Динамо»

Крикунов прокомментировал отсутствие Кагарлицкого в большинстве московского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Амуром».

«Игра была тяжёлой. Наверное, это связано с тем, что мы очень много сил затратили в матче с «Барысом», к тому же был перелёт в Хабаровск. В начале матча ещё и проигрывали, пропустив гол в меньшинстве. В середине второго периода даже перешли на игру в три пятёрки, правда, потом вернулись снова к четырём звеньям. Сумели забить и переломили ситуацию. А дальше было полегче.

Эпизод с Чайковски? Бывают такие моменты в хоккее. То ли человек на калитке не успел её закрыть, то ли так сильно ударили его в борт, что он влетел туда. Это хоккей. Пока не известно, что с Михалом, завтра будет видно.
Кагарлицкий не играет в большинстве, а это его главное оружие? А мы уже пробовали сегодня Кагарлицкого на месте Пулккинена в большинстве. На тренировке подобное взаимодействие проходило. Посмотрим, что сделаем дальше. Может быть, ещё одно звено подготовим для большинства, а может быть, перейдём на игру в четыре форварда. Поживём — увидим», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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