Крикунов прокомментировал отсутствие Кагарлицкого в большинстве московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Амуром».



«Игра была тяжёлой. Наверное, это связано с тем, что мы очень много сил затратили в матче с «Барысом», к тому же был перелёт в Хабаровск. В начале матча ещё и проигрывали, пропустив гол в меньшинстве. В середине второго периода даже перешли на игру в три пятёрки, правда, потом вернулись снова к четырём звеньям. Сумели забить и переломили ситуацию. А дальше было полегче.



Эпизод с Чайковски? Бывают такие моменты в хоккее. То ли человек на калитке не успел её закрыть, то ли так сильно ударили его в борт, что он влетел туда. Это хоккей. Пока не известно, что с Михалом, завтра будет видно.

Кагарлицкий не играет в большинстве, а это его главное оружие? А мы уже пробовали сегодня Кагарлицкого на месте Пулккинена в большинстве. На тренировке подобное взаимодействие проходило. Посмотрим, что сделаем дальше. Может быть, ещё одно звено подготовим для большинства, а может быть, перейдём на игру в четыре форварда. Поживём — увидим», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» обыграло «Амур», это шестое поражение хабаровчан кряду