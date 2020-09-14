Шаров — о волевой победе «Сибири»: такая победа важна для понимания, что мы всё можем

Нападающий новосибирской «Сибири» Александр Шаров прокомментировал домашнюю победу над рижским «Динамо» (4:3 ОТ).
«Играли в принципе неплохо. До тех пор, пока не пропустили сами, создавали много моментов, перебросали соперника, много играли в чужой зоне. Хорошо сегодня удавалось контролировать шайбу, но недоставало агрессии. К сожалению, пропустили шайбы на контратаке.
Но самое главное, что показали характер и выиграли. Играть помногу, как сегодня, мне в радость. Чем больше проводишь на льду времени, тем приятнее играть. И физически себя ощущать готовым. Это лучше, чем если бы играли по 10 минут за матч. Результат зависит от каждого игрока, не только от первого звена. У каждого на льду свои задачи. Такая победа, как сегодня, очень важна для понимания, что мы всё можем», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 14 сентября 2020
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