Форвард «Вегаса» переиграл Худобина после выхода 1 на 1 и открыл счёт в игре с «Далласом»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 5-я встреча финала Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз», в которой по итогам 1-го периода ведут номинальные хозяева площадки игроки «Вегаса» – 1:0.

Счёт в матче был открыт на 8-й минуте после передачи из глубины на нападающего «Вегаса» Чандлера Стивенсона, который набрав скорость и убежав один на один, сумел переиграть российского вратаря «Далласа» Антона Худобина, отправив шайбу в домик голкиперу.

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В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Антон Худобин принял участие в 18 играх за «Даллас», 11 из которых завершились победами. В среднем за матч российский 34-летний вратарь пропускает 2,67 шайбы за игру, имея коэффициент надёжности 91,8%.



Напомним, что в серии до четырёх побед ведут игроки «Далласа» – 3-1.