Российские вратари установили национальный рекорд по выигранным матчам в плей-офф НХЛ

Российские вратари в этом плей-офф установили национальный рекорд по выигранным матчам, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин, голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов и вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский совместными усилиями (34 победы) установили новый рекорд российских вратарей в истории плей-офф Кубка Стэнли.

Топ-5 розыгрышей плей-офф с победами российских вратарей

5. Кубок Стэнли—2018 — 13 побед (Андрей Василевский – 11, Сергей Бобровский – 2).

4. Кубок Стэнли—2010 — 14 побед (Евгений Набоков – 8, Семён Варламов – 3, Илья Брызгалов – 3)

3. Кубок Стэнли—2009 — 17 побед (Николай Хабибулин – 8, Семён Варламов – 7, Евгений Набоков – 2)

2. Кубок Стэнли—2004 — 26 побед (Николай Хабибулин – 16, Евгений Набоков – 10)

1. Кубок Стэнли—2020 — 34 победы (Андрей Василевский – 12, Антон Худобин – 11, Семён Варламов – 10, Сергей Бобровский – 1).