«Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли в третий раз в истории и впервые с 2000 года

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.

Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз истории и впервые с 2000 года. Тогда «Даллас», защищавший чемпионский титул, уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (2-4). Самостоятельная история «Далласа» ведёт отсчёт с 1993 года, когда клуб перебрался в Даллас из Миннеаполиса, заодно сменив название с «Норт Старз» на просто «Старз».

Таким образом, совершенно точно как минимум один из российских игроков станет обладателем Кубка Стэнли 2020 года. В финале соперником «звёзд» будет победитель пары Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» (3-1).