Российский игрок точно станет обладателем Кубка Стэнли 2020 года

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.

Таким образом, совершенно точно стало известно, что российский игрок станет обладателем Кубка Стэнли 2020 года. В финале соперником «звёзд» станет победитель пары Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» (3-1).

На Востоке выиграть кубок могут трое представителей «Тампы» — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров, либо голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов. На Западе вышли в финал голкипер «Далласа» Антон Худобин и нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов.