Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Вегаса» Смит: никогда не играл в такой талантливой команде

Нападающий «Вегаса» Смит: никогда не играл в такой талантливой команде
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит прокомментировал поражение в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Даллас Старз» (2:3 ОТ, 1-4).

«Просто им удавалось забивать своевременные голы. Потому что мы переиграли их на 90 процентов. Могу сказать, что я никогда не играл в такой талантливой команде. Мы очень хотели выиграть Кубок Стэнли, но не смогли достичь своей цели», — цитирует Смита пресс-служба НХЛ.

Удивительный факт этой серии заключается в итоговой разнице шайб. «Даллас» прошёл «Вегас», забросив в пятиматчевой серии всего на одну шайбу больше. Подопечные Боунесса одержали четыре победы с минимальной разницей, тогда как «Вегас» выиграл второй матч серии со счётом 3:0.

Дебур рассказал, как голкипер «Ванкувера» повлиял на поражение в серии с «Далласом»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020