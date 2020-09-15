Нападающий «Вегаса» Смит: никогда не играл в такой талантливой команде
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит прокомментировал поражение в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Даллас Старз» (2:3 ОТ, 1-4).
«Просто им удавалось забивать своевременные голы. Потому что мы переиграли их на 90 процентов. Могу сказать, что я никогда не играл в такой талантливой команде. Мы очень хотели выиграть Кубок Стэнли, но не смогли достичь своей цели», — цитирует Смита пресс-служба НХЛ.
Удивительный факт этой серии заключается в итоговой разнице шайб. «Даллас» прошёл «Вегас», забросив в пятиматчевой серии всего на одну шайбу больше. Подопечные Боунесса одержали четыре победы с минимальной разницей, тогда как «Вегас» выиграл второй матч серии со счётом 3:0.
Дебур рассказал, как голкипер «Ванкувера» повлиял на поражение в серии с «Далласом»
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