Нападающий «Вегаса» Смит: никогда не играл в такой талантливой команде

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит прокомментировал поражение в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Даллас Старз» (2:3 ОТ, 1-4).

«Просто им удавалось забивать своевременные голы. Потому что мы переиграли их на 90 процентов. Могу сказать, что я никогда не играл в такой талантливой команде. Мы очень хотели выиграть Кубок Стэнли, но не смогли достичь своей цели», — цитирует Смита пресс-служба НХЛ.

Удивительный факт этой серии заключается в итоговой разнице шайб. «Даллас» прошёл «Вегас», забросив в пятиматчевой серии всего на одну шайбу больше. Подопечные Боунесса одержали четыре победы с минимальной разницей, тогда как «Вегас» выиграл второй матч серии со счётом 3:0.