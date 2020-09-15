Дебур рассказал, как голкипер «Ванкувера» повлиял на поражение в серии с «Далласом»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур после поражения в пятом матча финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Даллас Старз» (2:3 ОТ, 1-4) признался, что проблемы для его команды начались ещё в серии с «Ванкувер Кэнакс».
В той серии «рыцари» вели 3-1, после чего в воротах «Ванкувера» появился Тэтчер Демко. Американский голкипер одержал две победы подряд, в результате чего счёт в серии стал 3-3. В седьмом матче «Вегас» победил (3:0), но сам Демко пропустил только одну шайбу от защитника Ши Теодора. В общей сложности за три матча против Демко Теодор стал единственным игроком «Вегаса», которому удалось забросить шайбы.
«Вне всяких сомнений, последние матчи против голкипера «Ванкувера» Демко, вероятно, лишили нас уверенности в своей атаке. Честно говоря, до того момента я думал, что мы создаём уйму моментов в нападении», — сказал Дебур.
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