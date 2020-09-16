Богосян — о голе Эберле: Шаттенкирк не виноват, что так случилось. Просто неудачный эпизод

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Зак Богосян заступился за партнёра по команде Кевина Шаттенкирка после поражения в пятом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 2ОТ, 3-2). Американский защитник пытался нанести бросок от синей линии, но случился кикс, в результате которого капитан «островитян» Андерс Ли моментально организовал контратаку, увенчавшуюся точным броском Джордана Эберле.

«Кевин проводил абсолютно потрясающий плей-офф. И сегодня он не виноват, что так случилось. Просто неудачный эпизод, который привёл к своевременному голу «Айлендерс». Вот и всё», — сказал Богосян.

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