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Варламов эффектно отпраздновал победу, прокатившись на животе после гола Эберле

Варламов эффектно отпраздновал победу, прокатившись на животе после гола Эберле
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась пятая встреча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче во втором овертайме одержали номинальные гости льда игроки «Айлендерс» со счётом 2:1 и сократили отставание в серии – 2-3.

Окончательный счёт встречи был установлен на 13-й минуте второго овертайма нападающим «Айлендерс» Джорданом Эберле. Одним из главных героев матча стал российский голкипер «островитян» Семён Варламов, отразивший 36 бросков. Варламов эффектно отпраздновал победу, прокатившись на животе после гола Эберле.

Видео можно посмотреть в «твиттере» StanleyCup Playoffs on NBC.

Следующая встреча между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится в пятницу, 18 сентября. Начало – 3:00 мск.

36 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Тампу» во 2-м овертайме
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