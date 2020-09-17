Фастовский: сидим на пороховой бочке и трудимся. КХЛ надо готовиться к переносам матчей

Член совета директоров КХЛ, генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением о ситуации с переносами матчей.
«Сезон обещал быть непростым. То, что происходит с иностранными клубами, нужно понимать. Лиге надо готовиться к переносам игр и взвешенному решению. Всё это повлияло не только на «Сибирь», но и на другие клубы. Вот такой сезон, мы сидим на пороховой бочке и трудимся. Снимаю шляпу перед мальчишками, которые бьются через могу.
Совет директоров принимает глобальные решения по развитию лиги. Оперативное управление лигой лежит на плечах КХЛ. Мы не обсуждаем с советом директоров перенос матчей. Пока есть варианты с переносами, игры будут переносить, но останавливать чемпионат нельзя», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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