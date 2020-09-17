Президент КХЛ: «Йокерит» сам принял решение не лететь в Минск, они боялись за безопасность
Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил решение засчитать «Йокериту» техническое поражение за неявку на матч регулярного чемпионата с минским «Динамо».
«Йокерит» сам принял решение не лететь в Минск. Мы с ним говорили с утра. Они боялись за безопасность игроков. Но Минск нам предоставил все гарантии, что матч пройдёт в безопасности. Поэтому «Йокериту» было засчитано техническое поражение. Это срыв игры, «Динамо» продавало билеты и было готово к проведению матча», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 17 сентября 2020
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