У Линдберга родился сын

У шведского нападающего московского «Динамо» Оскара Линдберга родился сын, сообщает пресс-служба команды в «твиттере».



«Welcome to the world, baby Lindberg. Вчера у шведского нападающего Оскара Линдберга родился сын!» — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в трёх матчах, записав на свой счёт одну голевую передачу при двух минутах штрафного времени. Стоит отметить, что с Линдбергом в составе московское «Динамо» в регулярном чемпионате ещё не проигрывало.



До бело-голубых шведский форвард выступал в чемпионате Швейцарии за «Цуг». В сезоне-2019/2020 принял участие в 46 встречах, набрав 30 (14+16) очков при показателе полезности «+5» и 91 минуте штрафного времени. В НХЛ выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегас Голден Найтс».