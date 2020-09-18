Фазель: прилетит один человек с положительным результатом — обратно полетит вся команда

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о причинах отмены большинства турниров низших дивизионов.



«Когда описывали ситуацию странам-участницам во время внеочередного конгресса ИИХФ 2020 года, мы предложили два варианта: отменить турниры сейчас и получить возмещение от ИИХФ или предпринять попытку провести турнир, но отказаться от обычного покрытия расходов на путь и другие финансовых стимулов со стороны ИИХФ в случае отмены мероприятия. Голосованием было решено попытаться сыграть в сезоне-2020/2021.



Мы не до конца осознавали масштабы проблем, с которыми столкнулись, играя полный сезон с COVID-19. С финансовыми проблемами сейчас сталкиваются все команды. Многие команды сталкиваются с проблемами страхования, ставящими под угрозу возможность безопасно соревноваться. Если игрок заразился COVID и вся команда была помещена в карантин, многие из этих команд не покрывают косвенные расходы — проживание в гостиницах, больничные койки и другое.



Если прилетит один человек в команде и даст положительный результат, всей команде придётся лететь обратно. Таким образом, команда может потратить тысячи долларов на транспорт только для того, чтобы немедленно вернуться обратно, чтобы турнир был отменён. Только с одним положительным случаем. Это правила страны, а не ИИХФ», — приводит слова Фазеля официальный сайт ИИХФ.

Фазель: если бы чемпионат мира проводился в этом месяце, мы никак не могли бы его провести