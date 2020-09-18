Фазель: если бы чемпионат мира проводился в этом месяце, мы никак не могли бы его провести

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о сложностях, возникших из-за политической обстановки в Беларуси.
«Чемпионата мира 2021 года? Ситуация очень сложная, мы сталкиваемся с политическим давлением извне, оно поставило под серьёзную угрозу чемпионат мира 2021 года, который будет организован Минском и Ригой. Премьер-министр Латвии отметил, что страна по-прежнему хочет принять ЧМ-2021, однако, возможно, не захочет разделять турнир с Минском в нынешних обстоятельствах, и теперь призывает ИИХФ рассмотреть вопрос о передаче статуса основного организатора чемпионата мира 2021 года другой стране.
Эти политические шаги правительства Латвии, конечно, понятны. Прискорбно видеть, что происходит в Беларуси — стране, где ИИХФ и команды-участницы получили огромный опыт игры на чемпионате мира в 2014 году. Если бы чемпионат мира проводился в этом месяце, мы никак не могли бы его провести.
Не хочу видеть, как хоккей превращается в политику, независимо от позиции правительства Латвии. Оргкомитеты Риги и Минска трудились вместе, чтобы одержать победу под лозунгом «Страсть, без границ». С тех пор они проделали большую совместную работу по подготовке к 2021 году.
Но здоровье и безопасность — в приоритете. Учитывая политическую ситуацию, а также риск COVID-19, мы должны тщательно пересмотреть статус чемпионата мира в 2021 году. Это займёт некоторое время», — приводит слова Фазеля официальный сайт ИИХФ.
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