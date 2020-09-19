Двухнедельный карантин «Йокерита» отменён, сообщается на официальном сайте команды.



В понедельник, 21 сентября, команда вернётся к полноценным тренировкам, а в пятницу, 25-го, на «Хартвалл-Арене» проведёт домашний матч с «Сибирью» из Новосибирска.



Напомним, финская команда была отправлена на двухнедельный карантин из-за факта проведения матча с «Нефтехимиком», где были обнаружены первично положительные результаты. Позже ни один из случаев не был подтверждён. В связи с этим КХЛ послала письмо в Финский институт здоровья и благополучия, в котором просила рассмотреть возможность снятия карантина в клубе «Йокерит».



Напомним, на более поздний срок перенесли четыре матча регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита», которые должны были состояться 15 сентября — с «Северсталью», 17-го — с «Металлургом», 19-го — с «Витязем», 21-го — с ЦСКА.

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