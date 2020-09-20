Радулов набрал первое «русское» очко в финале Кубка Стэнли-2020

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». На момент написания новости идёт второй период, счёт 2:1 в пользу «Далласа».

Вторую шайбу «Старз» в матче забросил Джейми Олексяк, а в качестве ассистентов выступили Миро Хейсканен и российский форвард Александр Радулов. Таким образом, Радулов стал первым россиянином, набравшим очки в текущей решающей серии Национальной хоккейной лиги. Всего на его счету 15 (8+7) очков в 22 матчах плей-офф.

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Обладателями Кубка Стэнли в текущем сезоне станут три российских игрока. За «Даллас» помимо Радулова выступают Денис Гурьянов и Антон Худобин, за «Тампу» играют Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Андрей Василевский.