Пик Худобина и шанс жизни Радулова. За счёт чего «Даллас» может выиграть Кубок Стэнли

Уже ближайшей ночью в Эдмонтоне стартует главная серия самого необычного в истории НХЛ розыгрыша Кубка Стэнли. В финальном противостоянии в «пузыре» сойдутся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Многие эксперты и журналисты видят «молний» в статусе очевидного фаворита предстоящего финала, однако «звёздам» не привыкать побеждать в роли андердога.

«Нас считали аутсайдером в последних двух сериях? Почему в двух? Во всех трёх! Мы же смотрим телевизор, всё читаем. 58 процентов отдавали на то, что «Калгари» пройдёт дальше, приводили какие-то аргументы. Кроме того, мы позже узнали, что они специально выходили на нас, считая, что так будет легче. На нас точно никто не ставил в серии с «Колорадо» и тем более в серии с «Вегасом». Ну и нормально. У нас в команде очень много опытных хоккеистов, которые знают, что надо делать в такой момент. У многих были за плечами финалы», – говорил голкипер «Далласа» Антон Худобин после победы в финале Западной конференции.

«Чемпионат» разбирает факторы, которые «Старз» могут противопоставить атакующей мощи «Лайтнинг», и называет причины, по которым «звёзды» способны выиграть свой первый Кубок Стэнли в XXI веке.

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Лучший сезон в НХЛ голкипера Худобина

Вне всяких сомнений, икс-фактором прохода «Далласа» в финал плей-офф стала игра голкипера Худобина. 34-летний вратарь начинал розыгрыш в уже привычной для себя роли бэкапа американского голкипера Бена Бишопа. Однако американец получил повреждение в тренировочном лагере, которое очень быстро проявилось в официальных матчах. Бишоп отправился в лазарет, а Худобин на безальтернативной основе занял пост первого номера. Да, тренерский штаб «Далласа» пытался вернуть на лёд Бишопа в серии с «Колорадо», но ничего хорошего из этого не вышло.

В результате Худобин подошёл к решающей серии плей-офф с нагрузкой в виде 19 сыгранных матчах. Чтобы вы понимали, за всю предыдущую карьеру в НХЛ Антон провёл всего две встречи, в обоих случаях начиная матч на лавке. От того, как российский вратарь справится с давлением первого в его карьере финала Кубка Стэнли, и зависят шансы «Старз» на итоговую победу. Если Худобин продолжит выручать команду так, как он это делал в течение всего плей-офф, у «Далласа» появится реальная надежда.

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Главный момент в жизни Александра Радулова

Серия с «Тампой» будет главной и в жизни ещё одного россиянина – нападающего Александра Радулова. Тасманскому дьяволу уже 34 года – и нового такого шанса завоевать трофей может уже не быть. Свой лучший матч в нынешнем плей-офф Радулов провёл в главный момент сезона – в седьмой встрече с «Колорадо». В решающем матче с «лавинами» Александр оформил дубль, внеся весомый вклад в проход команды в следующий раунд.

«Сказал, что больше никогда не поедет в НХЛ». Это сейчас у Радулова финал, а было и такое 12 лет назад восходящая звезда «Нэшвилла» вызвал большой скандал, уехав в только что образованную КХЛ.

В серии с «Вегасом» опытный нападающий забросил всего одну шайбу, но насколько важным по ценности оказался тот гол в ворота Робина Ленера! Александр отличился на первой минуте овертайма третьего матча противостояния с «рыцарями», благодаря чему «Даллас» повёл в серии 2-1. В двух следующих встречах россиянин по разу ассистировал Джейми Бенну в ключевые моменты матчей. В этом плей-офф Радулов не покоряет воображение бомбардирскими рекордами, но набирает важные очки в главных эпизодах матчей.

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Опыт и знания Рика Боунесса

Забавно, но финалист Кубка Стэнли до сих пор формально не имеет главного тренера. Да-да, 65-летний Рик Боунесс не является главным тренером «Далласа». Официальная должность канадского специалиста – исполняющий обязанности главного тренера. Генеральный менеджер Джим Нилл уже заявил, что Боунесс наработал на продление контракта и лишение приставки и.о., но сам Рик грамотно уходит от обсуждения своего будущего в клубе. По словам тренера, все переговоры начнутся после завершения сезона.

Кто такой Рик Боунесс. 15 лет не работал главным и знает всё о Кучерове, Купере и «Тампе» Рулевой «Далласа» — одна из самых загадочных фигур в финале Кубка Стэнли. Вообще-то, он оказался на этом месте случайно.

Изначально Боунесс, за плечами которого более 2000 матчей в НХЛ в роли тренера, приходил в «Даллас» в штаб Джима Монтгомери. На протяжении полутора сезонов канадец отвечал в тренерском штабе «Старз» за действия обороны, а в декабре 2019 года сменил самого Монтгомери, когда тот угодил в скандальную историю с алкоголем. Примечательно, что последним местом работы Боунесса перед «Далласом» была «Тампа», где опытный тренер ассистировал Джону Куперу.

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«Мы пять лет работали вместе, многого добились, особенно в 2015 году. Вклад Боунесса в эти достижения был очень серьёзным. Потом наши пути разошлись. Мы расстались друзьями. В НХЛ тренеры постоянно переходят из одной команды в другую, порой нам нужен шанс начать всё с начала. Возможно, именно это и было нам необходимо в том году. Но меня бы здесь сейчас не было без помощи Рика Боунесса», – комплиментарно отозвался Купер о своём бывшем помощнике.

В «Лайтнинг» через руки Боунесса прошёл весь костяк той команды, которая теперь будет противостоять его «Далласу» в финале. Канадский специалист досконально знает все плюсы и минусы игроков «молний» и наверняка прекрасно понимает, как лишить соперника преимуществ и воспользоваться недостатками.

Невероятный Миро Хейсканен

В течение долгого времени главной звездой «Далласа» в защите считался швед Йон Клингберг. Однако в последнее время шведский защитник оказался в тени финского таланта Миро Хейсканена. На данный момент 21-летний финн занимает четвёртое место в списке бомбардиров плей-офф, уступая только лишь трём нападающим – Никите Кучерову, Натану Маккиннону и Брейдену Пойнту.

Хейсканен уже вошёл в топ-3 в истории НХЛ по голам в плей-офф среди защитников до 22 лет. С семью голами Миро делит третье место за всю историю лиги с Кевином Хэтчером. Рекорд принадлежит Полу Коффи (12 шайб), второе место занимает Гленн Уэсли (восемь). Причём, 22 гола исполнится Хейсканену только 18 июля следующего года. Таким образом, Миро сможет улучшать свои показатели не только в этом плей-офф, но и в следующем.

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«Есть звёзды. С ними сложно сравнивать других игроков. У Миро свой стиль. Он особенный хоккеист. Он уже звезда, хотя ещё очень молод. Очень сложно его сравнивать, потому что у него своя манера игры. И он очень надёжен. Он не самый жёсткий защитник, но переиграть его очень сложно. Он многое может в атаке за счёт великолепного катания, понимания игры и мастерства. Мне было трудно найти игрока, с которым можно было бы его сравнить», — полагает Боунесс.

Последний шанс в карьере Джо Павелски

36-летний Джо Павелски 13 сезонов в НХЛ отыграл в «Сан-Хосе Шаркс», став настоящей легендой клуба. Однако прошлое межсезонье получилось тяжёлым для Капитана Америки. «Акулы» вложили огромные деньги в контракт шведского защитника Эрика Карлссона, забив себе всю платёжку и фактически отказавшись от услуг Павелски. Американский форвард вызвал большой интерес на рынке свободных агентов, а сам Джо оказался перед сложным выбором нового клуба. В 35 лет Павелски не имел права ошибиться в своём новом месте работы, ведь главной его карьерной целью оставалось взять Кубок Стэнли.

«15 месяцев назад за Павелски стояла длинная очередь клубов, но сам Джо решил посетить всего два города – Тампу и Даллас. Получается, он всё знал ещё тогда? Когда я спросил Павелски об этом в прошлый четверг, он громко рассмеялся. «Ох, если бы всё было так просто», — поделился подробностями разговора с Павелски инсайдер Пьер Лебрюн.

Стриклэнд: «Тампа-Бэй» — приоритетный вариант для Павелски

Невероятно, но факт, «Тампа-Бэй» и «Даллас» действительно лидировали прошлым летом в гонке за Павелски. В результате Джо сделал выбор в пользу «Старз», а теперь, во многом от его игры зависит ответ на вопрос, станет ли это решение верным. Контракт возрастного форварда с «Далласом» рассчитан ещё на два сезона, но такой возможности выиграть Кубок им может больше не представиться. Уж слишком конкурентной лигой является НХЛ.

Ракеты Дениса Гурьянова

Американские комментаторы уже давно прозвали пушечные броски Дениса Гурьянова ракетами. Авторы портала The Score и вовсе назвали российского форварда одним из главных открытий нынешнего плей-офф. Гурьянов вошёл в историю в шестом матче серии с «Калгари», оформив покер и став вторым россиянином после Александра Могильного, когда-либо набиравшим пять очков в плей-офф НХЛ.

Гурьянов попал в топ-5 открытий розыгрыша Кубка Стэнли по версии The Score

Воспитанник тольяттинского хоккея не остановился на достигнутом успехе и забил решающий гол в серии с «Вегасом». Россиянин отличился уже в своём фирменном стиле, не оставив шансом Ленеру пушечным выстрелом в большинстве на старте овертайма в пятом матче. Его бросок является одной из главных опций «Старз» при розыгрыше лишнего. И можно не сомневаться в том, что Василевскому придётся изрядно потрудиться после щелчков его соотечественника.

Видео гола Гурьянова, который вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

Взаимозаменяемость лидеров и глубина состава

Пожалуй, главной составляющей успеха «Далласа» является взаимозаменяемость лидеров команды. Хейсканен, Клингберг, Радулов, Бенн, Гурьянов, Сегин – от всех перечисленных игроков в той или иной игровой ситуаций может исходить угроза на льду. Но в этом плей-офф «звёзд» не раз и не два выручали другие хоккеисты. Финн Йоэль Кивиранта до седьмого матча с «Колорадо» появился на льду всего в двух встречах, а затем заставил весь мир запомнить свою фамилию.

«Даллас» вырвал финал Запада! Хет-трик сделал Кивиранта, которого мало кто знал в НХЛ! До этого дня финн редко попадал в состав и имел на счету только один гол в НХЛ.

Оборонительный защитник Джейми Олексяк забивает по большим праздникам в регулярке, но в плей-офф канадец в полном порядке и в атаке. Его подключение на последней минуте второго матча серии с «Калгари» перевернуло ход противостояния. Не будем забывать и о таких нападающих, как Кори Перри, Роопе Хинтц и Маттиас Янмарк-Нюлен, ещё не сказавших своего последнего слова в этом сезоне. «Даллас» обладает огромной глубиной состава, которая должна им сильно пригодиться в последней серии сезона НХЛ.