Названы лучшие игроки второй недели регулярного чемпионата КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков первой недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Лучшим вратарём стал игрок СКА Ярослав Аскаров, одержавший две победы в трёх матчах недели (в том числе одном гостевом – на ноль). По его воротам нанесено 78 бросков (в среднем за игру 26), из которых вратарь отразил 97,44%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,74. «Сухарь» во встрече со «Спартаком» 17 сентября стал для 18-летнего вратаря первым в КХЛ.
Также Аскаров признан лучшим новичком недели. До начала нынешнего чемпионата на счету голкипера был лишь один матч в лиге.
Лучшим защитником стал Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), одержавший вместе с командой победы в трёх матчах недели (в том числе двух гостевых) и отметившийся в них тремя результативными передачами. Защитник московского клуба завершил все игры с положительным показателем полезности при общем показателе (+6), что является лучшим результатом недели. Хиетанен набирал очки в каждом из трёх матчей, нанёс 12 бросков по воротам (лучший результат среди защитников), на его счету также 4 силовых приёма и 4 заблокированных броска.
Лучшим нападающим признан Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), одержавший вместе с командой победы в двух из трёх матчей недели (в том числе одном гостевом) и набравший в них 7 (3+4) очков (лучший результат) при показателе полезности (+2). На счету нападающего клуба из Уфы дубль в игре против «Торпедо» (одна из шайб стала победной). Хартикайнен набирал очки во всех матчах, нанёс 16 бросков по воротам (лучший результат недели) и провёл 2 силовых приёма.
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