Денис Гурьянов не попал в символическую сборную новичков НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов не попал в символическую сборную новичков Национальной хоккейной лиги.
Сборная звёзд новичков выглядит следующим образом:
Голкипер: Элвис Мерзликин («Коламбус Блю Джекетс»)
Защитники: Куин Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Доминик Кубалик («Чикаго Блэкхокс»)
Нападающие: Виктор Олофссон («Баффало Сейбрз») и Ник Сузуки («Монреаль Канадиенс»)
Таким образом, Гурьянов не получит бонус в размере $ 212 тыс., который прописан в его контракте.
Ранее 23-летний воспитанник тольяттинского хоккея установил бомбардирский рекорд НХЛ по очкам среди новичков лиги в матчах, которые позволили команде пробиться в следующий раунд плей-офф. Также Гурьянов повторил снайперский рекорд новичков Джереми Рёника, установленный в 1990 году, — пять шайб в трёх матчах.
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