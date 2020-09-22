Денис Гурьянов не попал в символическую сборную новичков НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов не попал в символическую сборную новичков Национальной хоккейной лиги.

Сборная звёзд новичков выглядит следующим образом:

Голкипер: Элвис Мерзликин («Коламбус Блю Джекетс»)

Защитники: Куин Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Доминик Кубалик («Чикаго Блэкхокс»)

Нападающие: Виктор Олофссон («Баффало Сейбрз») и Ник Сузуки («Монреаль Канадиенс»)

Таким образом, Гурьянов не получит бонус в размере $ 212 тыс., который прописан в его контракте.

Ранее 23-летний воспитанник тольяттинского хоккея установил бомбардирский рекорд НХЛ по очкам среди новичков лиги в матчах, которые позволили команде пробиться в следующий раунд плей-офф. Также Гурьянов повторил снайперский рекорд новичков Джереми Рёника, установленный в 1990 году, — пять шайб в трёх матчах.