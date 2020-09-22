Никита Кучеров оформил ассистентский дубль в первом периоде матча с «Далласом»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу «Тампы». Первой заброшенной шайбой отличился Брейден Пойнт. Результативными передачами отличился российский нападающий Никита Кучеров и Виктор Хедман. Второй гол в этой встрече забил Ондржей Палат. В этот раз Никита Кучеров вновь отметился результативной передачей. Третья шайба на счету Кевина Шаттенкирка.

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Таким образом, Никита Кучеров набрал первые очки в финале Кубка Стэнли.

Напомним, первый матч между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» завершился победой «Далласа» со счётом 4:1.