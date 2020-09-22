Голкипер Томас Грайсс намеревается покинуть «Нью-Йорк Айлендерс» по окончании сезона

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс хочет покинуть команду по окончании сезона. Об этом сообщил агент хоккеиста. Грайсса из состава вытеснил россиянин Семён Варламов, а в следующем сезоне у «островитян» появится ещё один вратарь — Илья Сорокин.
По словам Рэя Петкау, агента Грайсса, его клиент намеревается выйти на рынок свободных агентов.
В общей сложности Грайсс провёл пять лет в команде. Процент отражённых шайб составил .915, а в среднем он пропускал 2,7 шайбы за матч.
Изначально Грайсс пришёл в команду в качестве запасного вратаря, основным тогда был Ярослав Галак. Но затем Грайсса стали всё чаще использовать в качестве основного голкипера.
В текущем сезоне «Айлендерс» дошли до финала своей конференции, где уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).
- 22 сентября 2020
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