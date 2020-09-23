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Драйзайтль: в НХЛ невероятно талантливые игроки

Драйзайтль: в НХЛ невероятно талантливые игроки
Хоккей / НХЛ 0

Немецкий форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился эмоциями от выигрыша «Харт Трофи», приза самому ценному игроку в сезоне.

«В лиге огромное количество хороших игроков, просто не верится, что их так много. Коннор Макдэвид всегда будет находиться среди претендентов. Никаких сомнений у меня в этом нет.

Несколько раз Нэтан Маккиннон был максимально близок к победе. Однако каждый год так много игроков, которые способны победить.

Уровень таланта в лиге сейчас просто невероятный. Так что побеждать впредь будет нелегко», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Драйзайтль был выбран «Эдмонтоном» в первом раунде драфта 2014 года под общим третьим номером.

Драйзайтль выиграл «Харт Трофи», обойдя Панарина и Маккиннона
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