Драйзайтль: в НХЛ невероятно талантливые игроки

Немецкий форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился эмоциями от выигрыша «Харт Трофи», приза самому ценному игроку в сезоне.

«В лиге огромное количество хороших игроков, просто не верится, что их так много. Коннор Макдэвид всегда будет находиться среди претендентов. Никаких сомнений у меня в этом нет.



Несколько раз Нэтан Маккиннон был максимально близок к победе. Однако каждый год так много игроков, которые способны победить.



Уровень таланта в лиге сейчас просто невероятный. Так что побеждать впредь будет нелегко», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Драйзайтль был выбран «Эдмонтоном» в первом раунде драфта 2014 года под общим третьим номером.