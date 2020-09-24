Никита Кучеров набрал 30-е очко в 22-й игре текущего розыгрыша Кубка Стэнли

В эти минуты на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит 3-я встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». К концу 2-го периода в счёте ведут номинальные гости льда – 5:1. Счёт в серии равный – 1-1.

На 12-й минуте 2-го периода игроки «Тампы», благодаря грамотной и молниеносной контратаке, довели счёт до крупного и повели – 4-1, усилиями Брейдена Пойнта. Результативными передачами отметились Никита Кучеров и Виктор Хедман, уже забросившие до этого по одной шайбе в этой игре. Именно Хедман начал эту контратаку, отправив шайбу под чужую синюю линию на Никиту Кучерова, который в зоне «Далласа» имел численное преимущество три в одного и умело воспользовался моментом, отдав качественную передачу точно под бросок Пойнту.

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Для 27-летнего российского форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова это результативное действие принесло ему в копилку 30-е (7+23) очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли при показателе полезности «+15».