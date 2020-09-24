Никита Кучеров набрал 30-е очко в 22-й игре текущего розыгрыша Кубка Стэнли

В эти минуты на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит 3-я встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». К концу 2-го периода в счёте ведут номинальные гости льда – 5:1. Счёт в серии равный – 1-1.
На 12-й минуте 2-го периода игроки «Тампы», благодаря грамотной и молниеносной контратаке, довели счёт до крупного и повели – 4-1, усилиями Брейдена Пойнта. Результативными передачами отметились Никита Кучеров и Виктор Хедман, уже забросившие до этого по одной шайбе в этой игре. Именно Хедман начал эту контратаку, отправив шайбу под чужую синюю линию на Никиту Кучерова, который в зоне «Далласа» имел численное преимущество три в одного и умело воспользовался моментом, отдав качественную передачу точно под бросок Пойнту.
Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Для 27-летнего российского форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова это результативное действие принесло ему в копилку 30-е (7+23) очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли при показателе полезности «+15».
- 24 сентября 2020
-
04:50
-
04:28
-
03:45
-
03:34
-
03:11
-
02:57
- 23 сентября 2020
-
23:59
-
23:48
-
23:37
-
23:15
-
22:56
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:37
-
22:33
-
22:28
-
22:22
-
22:04
-
21:57
-
21:42
-
21:35
-
20:58
-
20:45
-
20:30
-
20:12
-
19:56
-
19:15
-
19:10
-
18:56
-
18:39
-
18:28
-
18:16
-
17:54
-
17:34