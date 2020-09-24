Никита Кучеров забросил 7-ю шайбу и набрал 29-е очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

В эти минуты на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит 3-я встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». К середине 1-го периода в счёте ведут номинальные гости льда – 2:0. Счёт в серии равный – 1-1.

Счёт был открыт на 6-й минуте встречи. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров уверенно переиграл соотечественника Антона Худобина, защищающего ворота «Далласа», после выхода один на один, который состоялся после мощного прессинга у синей линии чешским форвардом Ондржеем Палатом, приведшего к грубой ошибке в передаче от защитника «Далласа».

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Для 27-летнего российского форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова это уже 29-е (7+22) очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли при показателе полезности «+14».