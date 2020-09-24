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Василевский одержал 16-ю победу в этом плей-офф и повторил клубный рекорд Хабибулина

Василевский одержал 16-ю победу в этом плей-офф и повторил клубный рекорд Хабибулина
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 5:2. Команда Джона Купера повела в серии — 2-1.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска из 24, одержав 16-ю победу в нынешнем плей-офф. Таким образом, он повторил клубный рекорд Николая Хабибулина, одержавшего 16 побед в 2004 году, когда «Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли.

Заметим, что две победы Василевского пришлись на квалификационный турнир, который был сыгран в этом году в рамках нового формата плей-офф НХЛ, введённого из-за ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее, достижения игроков в этих матчах официально включаются в общую статистику Кубка Стэнли.

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