Кравец — о переносах матчей в КХЛ: если уж одни играют, другие тоже должны
Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец поделился мнением о ситуации с коронавирусом в КХЛ.
«Мне, конечно, немного непонятны эти решения, когда одни находят возможности играть и играют, а другие нет. Тот же «Амур» играл, хотя много ребят у него болело. А теперь там достаётся тренеру. Если одни играют, то и другие должны находить возможность.
Но, может быть, действительно им некем играть. Поэтому резать сразу и давать техническое поражение… Всё должно быть известно заранее и обосновано. Не может быть такого, что должен был матч состояться, его до последнего ждали, а люди не приехали. Это немного странно. Не надо всех под одну гребёнку стричь, но если уж одни играют, другие тоже должны», — приводят слова Кравеца «Известия».
Морозов: в случае невыхода на следующие матчи «Локомотиву» засчитают технические поражения
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