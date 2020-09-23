Морозов: в случае невыхода на следующие матчи «Локомотиву» засчитают технические поражения

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с «Локомотивом».



«Будут ли «Локомотиву» засчитаны поражения и «в ближайших матчах», в которых команда не сможет играть? Могу сказать, что «Локомотив» проинформирован: в случае невыхода на следующие матчи ему также будут засчитаны технические поражения. По нашей информации, клуб делает всё, чтобы собрать состав в максимально сжатые сроки и возобновить участие в чемпионате.



Разночтения между тестами клуба и КХЛ? Лига провела огромную работу, в результате которой разработана система централизованного тестирования игроков, выбран партнёр, который осуществляет тестирование. КХЛ взяла все расходы, связанные с этим, на себя. При этом клубам не запрещается проводить дополнительные обследования при помощи собственных партнёров.



«Локомотив» централизовано тестируется лабораторией, предоставленной Лигой, сдаёт тесты лаборатории РЖД, в случае выявления положительных результатов у команды берёт тесты ярославский Роспотребнадзор. Тесты лаборатории РЖД показали большое количество заражённых, тесты Лиги выявили только один случай. По информации клуба, ярославский Роспотребнадзор при первичном обследовании также выявил несколько положительных тестов, но вторичный тест дал отрицательный результат. Лига будет разбираться, почему сложилась такая ситуация, и сделает всё, чтобы в дальнейшем она не повторялась», — передаёт слова Морозова пресс-служба КХЛ.

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