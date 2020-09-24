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Евенко и Сёменов провели короткую драку, закончившуюся первым ударом. Видео

Евенко и Сёменов провели короткую драку, закончившуюся первым ударом. Видео
Хоккей / КХЛ 0

В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Трактор». После двух периодов «Салават» ведёт со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Дмитрий Кугрышев и Никита Сошников. У гостей единственную шайбу забросил Сергей Калинин.

В середине второго периода на льду возникла драка, в которой сошлись Олег Евенко и Алексей Семёнов. Евенко уже первым ударом сбил оппонента с ног.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Салават Юлаев» занимает в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ пятое место, набрав 12 очков. «Трактор» располагается на шестом месте с 9 очками.

У «Салавата Юлаева» встречу пропускают сразу несколько важных игроков команды. Так, с «Трактором» не играет лучший бомбардир КХЛ Теэму Хартикайнен, забросивший в нынешнем сезоне 7 шайб. Также на площадку не вышли форвард Владимир Жарков и капитан команды Григорий Панин.

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