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И. о. главного тренера «Салавата»: потери лидеров сказываются, но мы нашли новых

И. о. главного тренера «Салавата»: потери лидеров сказываются, но мы нашли новых
Хоккей / КХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча КХЛ с «Трактором». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу уфимцев.

«Очень хороший, рабочий матч был с нашей стороны. С первой и до последней минуты ребята работали на сто процентов как в обороне, так и в атаке. Очень много было блокированных бросков, ребята хорошо играли в меньшинстве и хорошо отыграли в большинстве. Опять же, отличная игра Метсолы на последнем рубеже.

Конечно, потери лидеров сказываются, но это хорошо было для нас. Мы нашли новых лидеров, они у нас были. Сегодня у нас шагнули вперёд Сошников, Кадейкин, Маннинен и все ребята. Пименов, который блокировал броски в меньшинстве, Хохряков. Очень хорошая командная победа. Ребята заплатили хорошую цену, чтобы обыграть серьёзного соперника», — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Дубль Сошникова помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Трактор»
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