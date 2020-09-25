Капитан «Тампы» Стэмкос пропустит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос пропустит четвёртый матч финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз», сообщает пресс-служба клуба из Флориды. При этом, как сообщает «Тампа», Стэмкос сможет восстановиться к следующим матчам серии.
В третьем матче серии Стэмкос провёл на льду лишь 2 минуты 47 секунд. Тем не менее нападающий сумел забросить одну из шайб и помог команде одержать победу. Стэмкос впервые в этом сезоне сыграл в плей-офф, долго восстанавливаясь после травмы.
«Тампа» в третьем матче одержала победу со счётом 5:2. После этого «молнии» вышли вперёд в серии (2-1).
30-летний Стэмкос получил повреждение нижней части тела во время тренировочного лагеря, причём травма случилась в первый же день занятий. Сообщалось, что канадец сможет присоединиться к команде либо в финале Восточной конференции, либо в финале Кубка Стэнли. Однако в матчах финала конференции Стэмкос так и не сыграл.
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