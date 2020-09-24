Стэмкос повторил достижение 80-летней давности

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз», завершившийся разгромной победой «Тампы» по счётом 5:2. Автором одного из голов «Лайтнинг» стал канадец Стивен Стэмкос. Эта шайба стала для него первой в текущем розыгрыше плей-офф.

Таким образом, Стэмкос стал первым более чем за 80 лет игроком, чей дебютный гол в плей-офф сезона пришёлся именно на финал Кубка Стэнли. Он повторил достижение игрока «Торонто» Билли Тейлора, забросившего дебютную шайбу в плей-офф во втором матче финальной серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1940 году.

Напомним, 30-летний Стэмкос получил повреждение нижней части тела во время тренировочного лагеря, причём травма случилась в первый же день занятий. Сообщалось, что канадец сможет присоединиться к команде либо в финале Восточной конференции, либо в финале Кубка Стэнли. Однако в матчах финала конференции Стэмкос так и не сыграл.



В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 57 встреч, в которых набрал 66 (29+37) очков и заработал показатель полезности «+14».