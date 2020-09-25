«Авангард» прервал серию из двух поражений, обыграв «Куньлунь Ред Стар»
В Балашихе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В концовке первого периода «Авангард» вывел вперёд Денис Зернов. После перерыва «ястребы» забросили ещё две шайбы, авторами голов стали Егор Чинахов и Корбан Найт. Вскоре Люк Локхарт отыграл одну шайбу, но на большее гостям сил не хватило. В третьем периоде заброшенных шайб не было.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2020, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Зернов (Чинахов) – 16:04' (5x5) 2:0 Чинахов (Береглазов, Костин) – 27:43' (5x5) 3:0 Найт (Секач) – 28:00' (5x5) 3:1 Локхарт (Шустр) – 32:26' (5x5)
Это первая победа «Авангарда» после двух проигрышей подряд. Омский клуб набрал 16 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» проиграл восемь матчей из девяти. Китайский клуб замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.
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