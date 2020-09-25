СКА уступил по буллитам «Ак Барсу» в первом матче Ротенберга в роли и.о. главного тренера
В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА — «Ак Барс». Гости одержали победу со счётом 3:2 Б.
«Ак Барс» вышел вперёд в середине второго периода — счёт открыл Микаэль Викстранд. Вскоре Патрис Кормье увеличил преимущество гостей в счёте. Тем не менее в концовке матча СКА удалось отыграться. «Армейцы» перевели игру в овертайм после точных бросков Ивана Морозова и Андрея Кузьменко. В серии буллитов точнее оказался «Ак Барс».
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2020, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Викстранд (Петров, Галиев) – 28:01' (5x5) 0:2 Кормье (Азеведу, Яруллин) – 33:00' (5x4) 1:2 Морозов (Николаев) – 53:12' (5x5) 2:2 Кузьменко (Тимкин, Ткачёв) – 59:39' (5x5) 2:3 Бурмистров – 65:00' (ПБ)
Первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг в этом матче исполнял обязанности главного тренера питерцев. Решение было связано с тем, что главный тренер команды Валерий Брагин не мог находиться на тренерском мостике из-за подозрения на заражение коронавирусом.
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