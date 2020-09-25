СКА уступил по буллитам «Ак Барсу» в первом матче Ротенберга в роли и.о. главного тренера

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА — «Ак Барс». Гости одержали победу со счётом 3:2 Б.

«Ак Барс» вышел вперёд в середине второго периода — счёт открыл Микаэль Викстранд. Вскоре Патрис Кормье увеличил преимущество гостей в счёте. Тем не менее в концовке матча СКА удалось отыграться. «Армейцы» перевели игру в овертайм после точных бросков Ивана Морозова и Андрея Кузьменко. В серии буллитов точнее оказался «Ак Барс».

Первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг в этом матче исполнял обязанности главного тренера питерцев. Решение было связано с тем, что главный тренер команды Валерий Брагин не мог находиться на тренерском мостике из-за подозрения на заражение коронавирусом.