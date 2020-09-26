«Тампа» забила четвёртый гол «Далласу» после ошибки Антона Худобина

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит третий период 4-го матча финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Счёт в матче 4:4.

Четвёртую шайбу за «Тампу» забросил Алекс Киллорн. Результативной передачей отметился российский защитник Михаил Сергачёв. Таким образом, он оформил ассистентский дубль. Также в моменте с голом Киллорна неудачно сыграл российский голкипер «Далласа» Антон Худобин.

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Ранее в составе «Тампы» дублем отличился Брейден Пойнт и ещё одна шайба на счету Янни Гурда. В составе «Далласа» дубль оформил Джон Павелски и ещё по одному голу забили Кори Перри и Йон Клингберг.

На данный момент счёт в серии до четырёх побед 2-1 в пользу «Тампы».