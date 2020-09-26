Тренер «Далласа» — судьям: дайте игрокам решать судьбу матчей

Завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4.

После матча исполняющий обязанности главного тренера «Далласа» Рик Боунесс обратился к судьям, которые удалили в овертайме Джейми Бенна, после чего «Тампа» забила победный гол.

«Игроки хотят диктовать концовку игры… Дайте игрокам решать судьбу матчей», — приводит слова Боунсса журналист Саад Юсуф в своём «твиттере».

В составе победителей дубль оформил Брейден Пойнт и ещё по одной шайбе в свой актив записали Янни Гурд и Алекс Киллорн. Победный гол в овертайме за «Тампу» забил Кевин Шаттенкирк. В составе «Далласа» дубль оформил Джон Павелски и ещё по одному голу забили Кори Перри и Йон Клингберг.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится 27 сентября, начало – в 3:00 мск.