«Салават Юлаев» одержал победу в матче с «Витязем», команды забросили 11 шайб

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» на своей площадке одержал победу в матче с «Витязем» со счётом 6:5.

К седьмой минуте гости вели с преимуществом в две шайбы, авторами голов стали Джастин Дэнфорт и Фёдор Малыхин. На 11-й минуте Дмитрий Кугрышев отыграл одну шайбу, но в концовке первого периода Святослав Гребенщиков снова сделал преимущество «Витязя» более комфортным. Перед самой сиреной Родион Амиров вновь сократил отставание.

В начале второго периода Амиров, оформив дубль, сравнял счёт. Далее «Салават» забросил три шайбы усилиями Ильи Баранова, Евгения Лисовца и Алексея Пустозёрова. «Витязь» сумел забросить две шайбы усилиями Каспарса Даугавиньша и Маттиаса Теденбю.

«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд, «Витязь» потерпел первое поражение после серии из двух побед.