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«Салават Юлаев» одержал победу в матче с «Витязем», команды забросили 11 шайб

«Салават Юлаев» одержал победу в матче с «Витязем», команды забросили 11 шайб
Хоккей / КХЛ 0

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» на своей площадке одержал победу в матче с «Витязем» со счётом 6:5.

К седьмой минуте гости вели с преимуществом в две шайбы, авторами голов стали Джастин Дэнфорт и Фёдор Малыхин. На 11-й минуте Дмитрий Кугрышев отыграл одну шайбу, но в концовке первого периода Святослав Гребенщиков снова сделал преимущество «Витязя» более комфортным. Перед самой сиреной Родион Амиров вновь сократил отставание.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2020, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 5
Витязь
Московская область
0:1 Дэнфорт (Теденбю, Даугавиньш) – 02:06' (5x4)   0:2 Малыхин (Лугин, Пыленков) – 06:50' (5x4)   1:2 Кугрышев (Сошников, Маннинен) – 10:33' (5x4)   1:3 Гребенщиков (Головков, Даугавиньш) – 17:57' (5x5)   2:3 Амиров (Сошников, Маннинен) – 19:56' (5x4)   3:3 Амиров (Сошников, Мухамадуллин) – 24:16' (5x4)   3:4 Даугавиньш (Дэнфорт) – 27:39' (5x4)   4:4 Баранов (Кугрышев, Алексеев) – 28:19' (5x5)   4:5 Теденбю (Дэнфорт, Даугавиньш) – 42:54' (5x5)   5:5 Лисовец (Сошников, Амиров) – 50:38' (5x5)   6:5 Пустозёров (Семёнов, Кузьмин) – 54:37' (5x5)

В начале второго периода Амиров, оформив дубль, сравнял счёт. Далее «Салават» забросил три шайбы усилиями Ильи Баранова, Евгения Лисовца и Алексея Пустозёрова. «Витязь» сумел забросить две шайбы усилиями Каспарса Даугавиньша и Маттиаса Теденбю.

«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд, «Витязь» потерпел первое поражение после серии из двух побед.

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