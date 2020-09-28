«Филадельфия» продлила на два года контракт с защитником Робертом Хегом

Защитник Роберт Хег подписал новое соглашение с «Филадельфией Флайерз». Контракт рассчитан на два года, сообщает официальный сайт клуба. Зарплата 25-летнего шведского хоккеиста составит $ 1,6 млн за сезон.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Флайерз» 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «+14». В 12 матчах плей-офф НХЛ сделал три результативные передачи.

В НХЛ Хег дебютировал в сезоне-2016/2017. С тех пор он провёл в лиге 202 матча и набрал 42 очка.

«Филадельфия» в этом сезоне заняла четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В полуфинале конференции плей-офф НХЛ «лётчики» уступили «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3-4.