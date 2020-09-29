Последние секунды матча перед победой «Тампы» в Кубке Стэнли. Видео

Закончился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра состоялась в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли-2020. Команда во второй раз в своей истории выиграла престижный трофей.
«Тампа» в своём «твиттере» показала, как проходили последние секунды матча и радость игроков после финальной сирены.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Тампы»
За «Тампу» в финальной серии приняли участие четыре российских хоккеиста. Это голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форварды Никита Кучеров и Александр Волков.
Перечисленные хоккеисты впервые в карьере стали чемпионами НХЛ. В составе «Далласа» финалистами Кубка Стэнли стали голкипер Антон Худобин, а также форварды Денис Гурьянов и Александр Радулов.
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