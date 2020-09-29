Марун стал восьмым игроком в НХЛ, выигравшим два Кубка Стэнли подряд с разными командами
Состоялся шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Команда Джона Купера стала обладателем Кубка Стэнли 2020 года.
Нападающий «молний» Патрик Марун стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, причём в 2019 году канадский форвард победил с «Сент-Луис Блюз». Таким образом, Марун стал восьмым игроком в НХЛ, выигравшим два Кубка Стэнли подряд с разными командами.
Ранее подобное удавалось сделать Эдди Герарду (дважды), Лионелю Конахеру, Эбу Макдональду, Эду Литценбергеру, Элу Арбору, Клоду Лемье и Кори Стилмману. Контракт Маруна с «молниями» истекает по окончании сезона.
Марун рассказал о трудностях, возникших с продлением контракта с «Сент-Луисом»
- 29 сентября 2020
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