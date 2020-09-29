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Стэмкос: раз сто сказал Хедману, что люблю его. Меня переполняет восхищение

Стэмкос: раз сто сказал Хедману, что люблю его. Меня переполняет восхищение
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос рассказал, о чём говорил защитнику «молний» Виктору Хедману на льду после завоевания Кубка Стэнли.

«Я, кажется, сказал ему раз сто, что люблю его. Что тут ещё скажешь? Мы в этой команде вместе с наших первых дней. Прошли через все взлёты и падения. Когда я смотрел, как Виктору вручают «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ, меня переполняли любовь и восхищение. Сегодня я испытал одно из лучших чувств в своей жизни и невероятно благодарен, что смог разделить эти чувства с Хедди», — приводит слова Стэмкоса пресс-служба НХЛ

Защитник «Тампы» Виктор Хедман выиграл голосование за обладателя «Конн Смайт Трофи» с небольшим отрывом. Приз ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования журналистов. В нём традиционно принимают участие 18 членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Хедман получил девять первых мест из 18 в голосовании на «Конн Смайт», Пойнт — восемь
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