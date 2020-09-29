СКА подтвердил переходы Мальцева, Тренина и Завгороднего, новички определились с номерами

Новички СКА Михаил Мальцев, Яков Тренин и Дмитрий Завгородний определились с игровыми номерами, сообщается на официальном сайте петербургской команды.



Тренин будет выступать в СКА под 13-м номером, Завгородний – под 83-м, Мальцев – под 63-м.



Напомним, СКА подписал соглашения с тремя нападающими. Из «Нью-Джерси Дэвилз» в Петербург вернулся нападающий Михаил Мальцев, из «Нэшвилл Предаторз» — форвард Яков Тренин, из «Калгари Флэймз» — нападающий Дмитрий Завгородний.



Мальцев до 2014 года играл в командах системы «Трактора», затем уехал в Северную Америку. За «Нэшвилл» в НХЛ дебютировал в прошлом сезоне и набрал 6 (2+4) очков в 21 матче. Завгородний в МХЛ начал карьеру в «Омских Ястребах» в сезоне-2016/2017, после окончания чемпионата уехал за океан. На протяжении последних трех сезонов выступает за команду QMJHL системы «Калгари» «Римуски Ошеаник». В предыдущем сезоне в 40 матчах набрал 67 (29+38) очков. На его счету 178 очков за «Римуски» в 169 матчах. Мальцев — воспитанник СКА, профессиональную карьеру начал в сезоне-2014/2015.

«Нью-Джерси» отдал форварда Михаила Мальцева в аренду СКА