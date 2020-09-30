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Сятери: на старте сезона играю не слишком хорошо, но и вся команда действует не здорово

Сятери: на старте сезона играю не слишком хорошо, но и вся команда действует не здорово
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер новосибирской «Сибири» Харри Сятери прокомментировал домашнее поражение в матче с питерским СКА (4:6).

«Плохая игра, конечно, очень тяжёлый матч. Нам нужно выяснить, в чём дело, и быть лучше, чтобы выигрывать матчи. Мне не повезло сегодня? Да, удача была не на моей стороне, но я тоже должен быть лучше, как и вся команда. Четыре нехороших, тяжёлых шайбы пропустил, пятый гол — невезение. Конечно, я должен был сыграть лучше, должен давать команде шанс на победу.

Что случилось с командой во втором периоде? Мы потеряли уверенность, стали бояться совершить ошибку. Надо было продолжать давить, а мы начали отходить назад. Надо выучить этот урок, сделать выводы и в следующем матче быть лучше.

Как оценю свою игру на старте сезона? Конечно, я играю не слишком хорошо. Но и вся команда действует не здорово. Нужно действовать с большей отдачей. Будем стараться», — передаёт слова Сятери корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

СКА одержал волевую победу над «Сибирью», отыгравшись с 1:3
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