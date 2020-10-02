Галиев: «Ак Барс» устал проигрывать. Недопустимо так играть

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:4).

«Неудачная поездка, но сегодня была одна из наших лучших игр в поездке. Бились, боролись, хорошо играли. Мы как-то, не знаю, играем отрезками. Пять минут не играли – пропустили два гола в первом периоде, ещё два – во втором.

Проблемы есть, мы постоянно разговариваем, заводимся. Мы устали проигрывать – недопустимо так играть. Не знаю, что-то не идёт у нас, нам надо посмотреть в зеркало на себя и сделать выводы. Нужно стараться доводить шайбу до ворот и чаще бросать.

Мы забили три гола после контратак, позиционных голов у нас нет. Не знаю, плюс это или минус, в большинстве опять не забили. Нам нужно перебороть эти моменты», – цитирует Галиева «Спорт Бизнес Online».