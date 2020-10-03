Эдди Лек: не отрывался от телевизора, старался играть, как Лундквист. Он умеет побеждать

Чемпион мира 2017 года Эдди Лек прокомментировал решение «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупить контракт голкипера Хенрика Лундквиста.

«Не отрывался от телевизора, старался играть, как он. Но только он мог играть на таком уровне. Он устраивает настоящее зрелище, умеет выигрывать. Шведы в большинстве своем очень спокойные люди. Они говорят, что сделают всё возможное, а там будет видно, получится ли выиграть. А Лундквист всегда говорит, что обязательно выиграет, что сделает всё и выиграет. Это совсем не похоже на шведский менталитет, но от этого только интереснее», — приводит слова Лека пресс-служба лиги.

Шведский вратарь был выбран «синерубашечниками» на драфте Национальной хоккейной лиги 2000 года в седьмом раунде под общим 205-м номером. Хенрик отыграл за «Рейнджерс» 15 сезонов. Его соглашение с зарплатой $ 8,5 млн было рассчитано до конца сезона-2020/2021, но клуб выкупил последний год контракта вратаря, сделав его свободным агентом.