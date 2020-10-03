«Витязь» разгромил рижское «Динамо», Даугавиньш набрал четыре очка

Подольский «Витязь» дома разгромил рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 6:1.



На 7-й минуте встречи Каспарс Даугавиньш с передач Джастина Дэнфорта и Маттиаса Теденбю вывел хозяев вперёд. Спустя минуту Лаурис Дарзиньш сравнял счёт, ему ассистировал Микс Индрашис. Следующей заброшенной шайбы пришлось ждать до середины второго периода, когда Дэнфорт вывел подольский клуб вперёд. Каспарс Даугавиньш и Маттиас Теденбю записали в актив по второму результативному очку. Третью шайбу забросил Линус Хультстрём. В третьем периоде в воротах рижан побывало ещё три шайбы усилиями Павла Варфоломеева, Даугавиньша и Артёма Иванюженкова. Таким образом, латвийский нападающий «Витязя» набрал 4 (2+2) очка в матче.

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Напомним, 5 октября рижское «Динамо» встретится в гостях с «Сочи». «Витязь» 6 октября примет ярославский «Локомотив».