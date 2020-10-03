Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Витязь» разгромил рижское «Динамо», Даугавиньш набрал четыре очка

«Витязь» разгромил рижское «Динамо», Даугавиньш набрал четыре очка
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» дома разгромил рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 6:1.

На 7-й минуте встречи Каспарс Даугавиньш с передач Джастина Дэнфорта и Маттиаса Теденбю вывел хозяев вперёд. Спустя минуту Лаурис Дарзиньш сравнял счёт, ему ассистировал Микс Индрашис. Следующей заброшенной шайбы пришлось ждать до середины второго периода, когда Дэнфорт вывел подольский клуб вперёд. Каспарс Даугавиньш и Маттиас Теденбю записали в актив по второму результативному очку. Третью шайбу забросил Линус Хультстрём. В третьем периоде в воротах рижан побывало ещё три шайбы усилиями Павла Варфоломеева, Даугавиньша и Артёма Иванюженкова. Таким образом, латвийский нападающий «Витязя» набрал 4 (2+2) очка в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, 5 октября рижское «Динамо» встретится в гостях с «Сочи». «Витязь» 6 октября примет ярославский «Локомотив».

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2020, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
6 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Даугавиньш (Дэнфорт, Теденбю) – 06:19' (5x5)   1:1 Дарзиньш (Индрашис) – 07:21' (5x5)   2:1 Дэнфорт (Даугавиньш, Теденбю) – 30:32' (5x5)   3:1 Хультстрём (Малыхин, Варфоломеев) – 36:10' (5x5)   4:1 Варфоломеев (Даугавиньш, Пыленков) – 55:04' (5x4)   5:1 Даугавиньш (Теденбю) – 56:14' (5x5)   6:1 Иванюженков (Ларичев, Попов) – 59:08' (5x5)
Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020